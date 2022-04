10 migliori siti per scaricare film gratuitamente ad Aprile 2022

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Da diverso tempo guardare film in streaming è diventata un’abitudine quotidiana per milioni di italiani. L’ampia diffusione di piattaforme che offrono tale servizio a un prezzo ridotto come Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ ha ulteriormente ampliato la platea di utenti che guardano film, serie TV, documentari e cartoni animati non solo sulla TV ma anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. Ancora oggi però gli utenti si chiedono quali sono i migliori siti per scaricare film gratis.

E’ importante sottolineare che il dowload da Internet di contenuti protetti da copyright è un’attività illegali e quindi perseguibile a norma di legge. Non a caso diversi tra i migliori siti per scaricare film gratis vengono spesso oscurati dalle forze dell’ordine. Per aggirare il problema, che riguarda solo gli utenti italiani, si può provare a cambiare i DNS o utilizzare una VPN. Se preferite la prima soluzione basta inserire i DNS di Google (Primario 8.8.8.8 / Secondario 8.8.4.4) nella scheda Rete e Internet delle Impostazioni del proprio PC. Per quanto riguarda le VPN, invece, che permettono anche di navigare in totale anonimato, ne sono disponibili moltissime anche gratuite e sotto forma di estensioni per i principali browser.

I migliori siti per scaricare film gratis inoltre offrono i loro servizi senza abbonamento ma per guadagnare inseriscono banner pubblicitari ovunque possono. Ad ogni tentativo di download e apertura della pagina è molto probabile che vedrete comparire un numero decisamente eccessivo di pop up e simili. Il fastidio comunque si risolve facilmente scaricando un ad-blocker o poper blocker, anch’essi disponibili come estensioni per browser come Chrome.

10 migliori siti per scaricare film gratis

I migliori siti per scaricare film gratis sono quelli che non solo hanno un’ampia scelta di contenuti, possibilmente suddivisi in modo ordinato per facilitare la ricerca, ma che permettono anche di scegliere la qualità video e di raggiungere l’obiettivo nei tempi più rapidi e senza incorrere in problemi di sicurezza dovuti all’eventuale presenza di malware o virus che possono infettare il nostro PC.

Su migliori siti per scaricare film gratis potete quindi trovare tantissime produzioni non solo italiane ma anche dall’estero. Quest’ultime sono spesso disponibili anche nella nostra lingua o almeno con i sottotitoli. Queste piattaforme cercano di aggiornare il proprio catalogo costantemente e lo organizzano per generi (crime, thriller, storico, commedia, romantico, etc.). In evidenza si possono trovare anche prime visioni o film appena usciti al cinema (anche se almeno inizialmente registrati direttamente in sala e quindi in bassa qualità). Inoltre, non è raro che i migliori siti per scaricare film gratis vengano oscurati e quindi cambiano dominio molto spesso. Ecco quindi la lista aggiornata dei migliori siti per scaricare film gratis:

1. CB01.host

2. Tantifilm.eu

3. FilmStreamingITA.live

4. Filmsenzalimiti.host

5. AltadefinizioneHD.link

6. Verystream.it

7. DVDItalia.net

8. StreamingHD.blog

9. CinemaLibero.best

10. IlGeniodelloStreaming.eu

Sottolineiamo ancora una volta che il download di film, serie TV o altri contenuti protetti dal diritto d’autore è illegale. La lista dei migliori siti per scaricare film gratis è quindi solo a scopo divulgativo e quindi SOStariffe.it declina ogni responsabilità su come utilizzerete le informazioni contenute in questo articolo.

Per poter sfruttare appieno il servizio offerto dai migliori siti per scaricare film gratis serve anche una connessione Internet ad alte prestazioni. L’accesso alla banda larga è infatti imprescindibile per non dover attendere ore per il download o vederselo interrompere a pochi Megabyte dalla conclusione. Un’offerta fibra ottica potrebbe essere la giusta soluzione, in particolare se prevede la tecnologia FTTH (Fiber to the Home). Questa tipologia di reti permette in base alla copertura al proprio indirizzo di raggiungere una velocità in download da 1 Gigabit al secondo fino anche a 2,5 Gigabit al secondo con l’integrazione della tecnologia GPON. Se non avete la fibra sarebbe opportuno avere una connessione ADSL da almeno 20 Mbps.